Fernanda Serrano despede-se da Croácia: “Que semana tão boa”

A atriz Fernanda Serrano esteve uma semana de férias na Croácia com os seus amigos e família. Mas a hora de voltar ao trabalho já chegou.

Fernanda Serrano esteve a aproveitar as águas cristalinas e paradisíacas que a Croácia e o Mar Adriático têm para oferecer.

A atriz esteve com os seus amigos e família de férias e partilhou alguns registos desses momentos nas redes sociais. Fotografias da diversão, da companhia, do mar e também em biquíni.

Contudo, Fernanda já está de volta a Portugal. A boa vida acabou e a hora de voltar ao trabalho chegou. Mas, a atriz fez um balanço de como correu esta semana e despediu-se do seu destino de férias, com um álbum recheado de memórias que publicou no Instagram.

“Que semana tão boa, de amor, de carinho, de colo, de partilha, de rir até às lágrimas, de comer até mais não, de amizade, filhos, amigos! Comer, amar e rir. Como tanto gostamos de fazer!”, começou por escrever.

“Obrigada, amores do meu coração! Os amigos são a família que nós escolhemos com amor e vida! Agora, de volta ao trabalho!”, terminou agradecendo à companhia que teve durante as férias.

É de relembrar que Fernanda Serrano embarcou para viagem quando os rumores de que a atriz e Ricardo Pereira estariam separados. Todavia, o casal desmentiu essa separação.