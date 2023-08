Fernanda Serrano despede-se das gravações de “Morangos com Açúcar”

As gravações do “reboot” “Morangos com Açúcar” estão a chegar ao fim. Fernanda Serrano recorreu às redes sociais para assinalar a despedida.

“Só tenho e devo agradecer a todos os meus colegas e alunos extraordinários do ‘Colégio da Barra’, por partilharem comigo momentos únicos, irrepetíveis, de talento, carinho, sorrisos bem dispostos e genuínos”: foi assim que Fernanda Serrano iniciou o texto de despedida das gravações do “reboot” “Morangos com Açúcar”.

“Espera-vos um brilhante futuro meus amores! Porque vocês são simplesmente maravilhosos! Obrigada ‘Morangos com Açúcar’, obrigada TVI, obrigada Prime Video”, concluiu.

Na caixa de comentários, alguns dos atores com quem contracenou deixaram algumas mensagens. “Que este tenha sido o nosso primeiro projeto de muitos! Um beijinho grande, foi um verdadeiro gosto”, referiu Tiago Castro, o eterno “Crómio”, “Perfeita. Foi um gosto”, comentou Tomás Taborda.

A série juvenil estreia no último trimestre de 2023 e trata-se de uma colaboração entre a TVI e a Prime Video. Em fevereiro foi anunciado que o “reboot” irá contar com duas temporadas.

Recorde-se que a produção conta com vários atores dos primeiros “Morangos” originais, nomeadamente Sara Barradas e Rita Pereira. Veja aqui algumas imagens da produção.