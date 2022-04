Fernanda Serrano e a saída de Lourenço Ortigão da TVI: “Gosto muito de ti”

Fernanda Serrano comentou, na manhã desta quinta-feira, a saída de Lourenço Ortigão da TVI, com o lamento de nunca ter contracenado com o ator em novelas da estação.

Lourenço Ortigão anunciou o fim de contrato com a TVI e uma das estrelas da estação e amiga do ator, Fernanda Serrano, já comentou a decisão, numa imagem ao lado do também empresário da restauração e da namorada, Kelly Bailey.

“Este miúdo querido termina hoje a “viagem” TVI! Infelizmente não nos cruzámos em nenhum projeto!” começou por lamentar a atriz.

“Pode ser que um destes dias aconteça…! Tenho a certeza que sim! Gosto muito de ti. De vocês! Que os sorrisos te guiem. P.S.: Há dois anos, estávamos aqui… remember?” rematou Fernanda Serrano, que teve resposta pronta do ator, agora a gravar para a RTP.

“Não existes! Lembro-me tão bem! Tenho a certeza de que nos vamos cruzar, o caminho é longo e ainda temos muito para dar. Gosto tanto de ti querida Fernanda, desde o primeiro dia em que te conheci. Um beijo gigante, continuo por aqui!” referiu Lourenço Ortigão.