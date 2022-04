Fernanda Serrano e The Gift lamentam a morte do jovem de Alcobaça

Fernanda Serrano e a banda The Gift recorreram às redes sociais para lamentar a morte do jovem de Alcobaça que, esta semana, morreu durante a viagem de finalistas, em Marina D’Or, Espanha.

A atriz, de 48 anos, lamentou, no perfil de Instagram, a situação, afirmando que qualquer mãe fica em choque ao saber do caso do jovem que perdeu a vida na viagem de finalistas.

“Nem sempre necessariamente terão de constar aqui mensagens que nos alegrem, é um desses dias! Não conheço pessoalmente a família deste jovem que lamentavelmente perdeu a vida no seu início e num momento que deveria ser de alegria e festejo, mas como mãe, tal como tantas mães e pais portugueses, nos assustamos com estas situações que se descontrolam a ponto de culminar nestes trágicos desfechos”, começou por escrever.

“Regular mais este tipo de eventos, será possível? Pergunto. Porque é algo que também me assiste. Nos assiste. Deixo aqui o meu pesar à família e a todas as que também nestas circunstâncias perderam os seus amores e sonhos por cumprir. Um abraço sentido a todos”, concluiu.

Também a banda The Gift manifestou a sua solidariedade. Sónia Tavares, vocalista do grupo, partilhou uma nota de pesar na conta de Instagram.

“Os The Gift manifestam o seu pesar pelo falecimento do jovem, filho do presidente da Câmara Municipal de Alcobaça. Os nossos mais sinceros pêsames ao sr. presidente e família”, escreveu.