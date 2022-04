Fernanda Serrano esclarece pedido de casamento em Roma

Um ano após ter assumido o novo relacionamento, Fernanda Serrano explicou o suposto pedido de casamento em Roma, Itália.

Após as especulações de que estaria noiva, a atriz, de 47 anos, fez um esclarecimento, esta segunda-feira, no programa “Dois às 10” (TVI), em que confirmou que não foi pedida em casamento.

“Quando for pedida em casamento os meus filhos têm de ser os primeiros a saber, vocês vêm logo imediatamente a seguir”, afirmou, acrescentando que o pedido “ainda não” foi feito, mas que está “muito feliz”.

Ainda em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, Fernanda Serrano abordou a atual relação com o amor. “Amor é um tema muito abrangente. Estamos muito bem. O amor é fundamental. Estamos mais leves, já passou uma nuvem”, destacou.

Fernanda Serrano está num relacionamento com Ricardo Pereira. A atriz é mãe de Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro, do casamento com Pedro Miguel Ramos, que terminou em 2018.