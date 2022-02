Fernanda Serrano faz 48 anos e os famosos deram os parabéns

Fernanda Serrano está de parabéns pois esta segunda-feira, 15 de novembro, celebra 48 anos. A atriz assinalou a data nas redes sociais.

A atriz fez questão de assinalar publicamente a ocasião, no seu perfil de Instagram, aproveitando para fazer uma dedicatória aos seus filhos, pais e amigos.

“Sei que é o meu aniversário. Que é aquele dia de postar a nossa fotografia de criança, enfim… sou do contra! Ainda”, começou por escrever.

“Como ainda não consegui procurar uma foto minha, dos meus filhos, pais, amigos e colegas de quem tanto gosto e que representam a parte ‘Muito Boa’ da minha vida, deixo estas imagens que refletem um pouco do brilho dos meus olhos quando vos vejo! Sou uma sortuda por fazerem da minha vida, um lugar tão bonito e especial para eu viver! Por vos ter aqui ao meu lado! Sempre. Amo-vos!” concluiu.

Também vários artistas decidiram deixar palavras de afeto e assinalar o aniversário de Fernanda Serranos nas redes sociais. Ana Brito e Cunha parabenizou a amiga, através de uma publicação num InstaStories, ferramenta do Instagram: “Parabéns, amor”.

“A maravilhosa, linda e talentosa Fernanda Serrano faz hoje anos. Que bom ter-te na minha vida. A tua luz irradia e toca todos os que te rodeiam. Parabéns, meu amor!” escreveu Diogo Infante.

A atriz não conseguiu ficar indiferente às palavras do colega e amigo: “Obrigada, meu príncipe Diogo. Que faças sempre parte da minha vida aqui e coração️, como tens feito! Que sejas para sempre o meu eterno marido na ficção! Somos um casal perfeito e sempre tão divertido! És o meu colega generoso com quem tive o prazer de me ter cruzado há já muitos e tantos bons anos de tanta coisa! Uma vida, como se diz: ‘Obrigada, meu Di’”.

Quem também não conseguiu ficar indiferente foi Ricardo Pereira, o companheiro da artista, que se declarou no Instagram.

“Hoje é o teu dia. Amo-te, meu amor! Parabéns!” escreveu o personal trainer num InstaStorie onde publicou uma imagem sua e de Fernanda Serrano.