Fernanda Serrano faz viagem com os quatro filhos: “Finalmente”

Fernanda Serrano fez a primeira “viagem grande” com toda a família, momentos que fez questão de partilhas nas redes sociais.

No seu perfil de Instagram a atriz, de 48 anos, publicou um vídeo em que mostra vários momentos das férias com os quatro filhos: Santiago, de 17, Laura, de 14, Maria Luísa, de 12, e Caetana, de seis.

“Férias com as quatro feras… em família! Finalmente. Primeira viagem grande com os 4 e mãe! Aqui vamos nós! Três adolescentes, uma princesa e uma mãe a precisar de férias. Alguém mais está comigo assim?”, escreveu.

Fernanda Serrano tem estado a gravar a novela “Quero é Viver”, da TVI. Com o fim das rodagens, é agora tempo de intervalo e descanso com os filhos, fruto do casamento já terminado com Pedro Miguel Ramos.