Fernanda Serrano e o impacto do divórcio nos filhos: “É muito difícil”

Fernanda Serrano explicou o impacto que o divórcio de Pedro Miguel Ramos teve nos filhos, Santiago, de 16, anos, Laura, de 13, Maria Luísa, de 11 e Caetana, de cinco.

A atriz, que agora namora com o “personal trainer” Ricardo Pereira, esteve como convidada no programa “Cristina ComVida”, da TVI. Durante a conversa com Cristina Ferreira, a intérprete recordou que Caetana está sempre a pedir justificações sobre a separação.

“A Caetana ainda hoje me pergunta porque é que isso aconteceu. Eles não têm de perceber, de entender, eles têm de ser felizes”, contou.

A profissional da TVI admitiu que foi um processo “muito difícil”: “É muto difícil para nós reconhecermos alguns sinais deles. O divórcio apanhou o Santiago na adolescência, a Laura quase”.

“Houve muitos momentos em que me senti culpada por achar que ele estava de determinada forma, com uma reação atípica… eu assumi como responsabilidade minha”, afirmou.

Para resolver a situação, Fernanda Serrano teve de “restabelecer alguma calma e harmonia” em si. A atriz adiantou que, por consequência, essa tranquilidade acabou por “passar para os filhos”.