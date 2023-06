Fernanda Serrano levou o filho ao baile de finalistas

A atriz Fernanda Serrano mostra-se orgulhosa do filho mais velho e do seu percurso e levou-o ao baile de finalistas.

O ano letivo está perto de acabar e as festas dos finalistas a começarem. Santiago, filho mais velho de Fernanda Serrano, viveu recentemente o momento do seu baile de finalistas.

Frente a uma ocasião única na vida de qualquer um, que marca o término de mais uma caminhada, a mãe não deixou de assinalar o dia especial nas redes sociais, onde se mostra com o filho.

“Dia do baile de finalistas do número 1! Orgulhosa do meu grande amor! Percurso bonito e feliz!”, escreveu a atriz.

Além de Santiago, Fernanda Serrano é mãe de mais três meninas. Laura, de 15 anos, Maria Luísa, de 13, e Caetana, de sete, que são fruto do casamento terminado com o empresário Pedro Miguel Ramos.