Fernanda Serrano mostra detalhes das férias com a família

A atriz Fernanda Serrano está de férias com a família. Após a Croácia, rumou até outro “paraíso” e mostrou alguns detalhes dos momentos de descanso.

Fernanda Serrano esteve, há pouco tempo, na Croácia. Uma “escapadinha” para descansar com amigos. A atriz foi novamente de férias, desta vez, com a família, para outro “paraíso.

Nas redes sociais, Fernanda tem mostrado detalhes dos seus momentos em família, com paisagens de águas azuis e cristalinas e muita praia.

“As nossas primeiras férias todos fora e em família sabem tão bem…! Uma confusão gigantesca, mas tão saborosa! Para mais tarde recordar…”, escreve na legenda de uma das suas publicações.

“Férias? Quem está? Comer, beber e rir! O que conseguirmos e nos deixarem…”, lê-se.

“Sem filtros absolutamente nenhuns… e com tudo o que a vida me deu! 49 anos com direito a tudo! Mas sempre em família! Aproveitemos a vida, a saúde, os nossos e agradecer tudo, todos os dias”, conta.

Mas tudo o que é bom acaba e as férias não duram para sempre. O trabalho chama. “Boas férias a quem está de férias… segunda estou de volta ao trabalho!”, afirma Fernanda.