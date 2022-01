Fernanda Serrano mostra momento ternurento da filha: “O melhor do Mundo”

Fernanda Serrano mostrou nas redes sociais um momento ternurento da filha mais nova, Caetana.

A atriz partilhou, esta segunda-feira, 28 de dezembro, uma fotografia na conta de Instagram, na qual Caetana, de cinco anos, surge a dormir rodeada de peluches.

“O melhor do Mundo. Boa última semana de ano terrível”, pode ler-se na publicação.

Além de Caetana, Fernanda Serrano é ainda mãe de Santiago, Laura e Maria Luísa, do casamento terminado com o antigo apresentador de “reality shows” Pedro Miguel Ramos.

Recorde-se que, recentemente, a atriz da TVI, que manteve o relacionamento amoroso discreto, assumiu publicamente o novo romance com um beijo durante uma viagem de autocaravana pela Costa Vicentina. No entanto, optou por não revelar a identidade do companheiro.