Fernanda Serrano mostra os bastidores da produtora de novelas Plural

Fernanda Serrano deu a conhecer os bastidores do local onde os atores passam grande parte do seu tempo entre as gravações das cenas das novelas da TVI.

A atriz aproveitou o tempo livre entre as gravações de um novo projeto para mostrar aos seguidores, através do perfil de Instagram, um vídeo do local de descanso dos atores da produtora Plural.

“Para quem não conhece a nossa linda sala de atores”, escreveu, no InstaStories.

Fernanda Serrano está a gravar um novo projeto da TVI intitulado “Quero Viver”. Os ensaios técnicos já terão arrancado no final de agosto deste ano.

A atriz regressa assim ao trabalho depois de uma semana de férias nas Maldivas ao lado do novo namorado, Ricardo Pereira.