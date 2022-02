Fernanda Serrano partilha fotografias do primeiro mergulho na praia

Fernanda Serrano revelou nas redes sociais que desfrutou de uma manhã na praia e ainda deu o primeiro mergulho do ano.

Com as altas temperaturas que se fazem sentir em Portugal, a atriz desfrutou de uma ida à praia e partilhou o momento no próprio Instagram, este sábado, 17 de abril, com várias fotografia, na qual surge a mergulhar.

“Primeiro dia de praia. Sol, vida, mar, família, amor, saúde, trabalho. Mais?”, pode ler-se na publicação da também apresentadora.

Recentemente, Fernanda Serrano, que manteve o relacionamento amoroso discreto, assumiu publicamente o novo romance com um beijo durante uma viagem de autocaravana pela Costa Vicentina. No entanto, optou por não revelar a identidade do companheiro.