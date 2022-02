Fernanda Serrano partilha imagens da festa de aniversário: “Cheio de momentos”

Fernanda Serrano completou 48 anos, esta segunda-feira, 15 de novembro, e os festejos não podiam ter sido melhores.

A atriz decidiu assim partilhar, no perfil de Instagram, vários momentos deste dia especial com os seguidores e mostrou algumas imagens dos seus filhos.

“Foi um dia assim o de ontem! Cheio de momentos e palavras verdadeiras, entre os que mais amo e estimo!”, começou por escrever

“Entre colegas, amigos, amores e família, com a simplicidade e os valores com que entendo viver todos os meus dias! Com vocês! Sempre! Obrigada… a todos”, rematou a profissional da TVI.

Vários foram os famosos que felicitaram a artista no seu aniversário. Exemplo disso foram as mensagens de Diogo Infante, Ana Brito e Cunha, entre outros.