Fernanda Serrano pedida em casamento? Admiradores acreditam que sim

Fernanda Serrano confessou, nas redes sociais, que aconteceu alguma coisa importante durante a passagem por Itália. Os fãs acreditam que a atriz terá sido pedida em casamento.

A atriz está a desfrutar de férias num cruzeiro. A primeira paragem desta aventura foi em Roma, Itália, onde a atriz confessou ter acontecido “algo muito especial” que optou por não revelar.

“Aqui aconteceu algo muito especial para mim… um destes dias conto! Fonti Di Trevi! Roma”, confessou a intérprete da TVI.

Rapidamente, na secção de comentários, diversos seguidores suspeitaram que se tratou de um pedido de casamento. “Foste pedida em casamento com anel?” perguntou uma admiradora. “Pedido de casamento!” afirmou outra.

Fernanda Serrano namora com Ricardo Pereira. Recorde-se que a atriz é mãe de Santiago, de 14 anos, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro, frutos do casamento com Pedro Miguel Ramos, que terminou em 2018.