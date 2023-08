Fernanda Serrano posa em biquíni durante as férias no Algarve

Para Fernanda Serrano, as férias ainda não terminaram e a atriz está a “queimar” os últimos “cartuxos” no Algarve.

Fernanda Serrano encontra-se dividida entre as gravações da nova novela da TVI e os últimos “cartuxos” das férias. A atriz já se despediu de “Morangos com Açúcar”, mas continua com as câmaras em “Cacau”. Contudo, para a figura pública, as férias ainda não terminaram.

Nas redes sociais, Fernanda tem partilhado algumas imagens dos seus últimos dias, nas quais aparece a aproveitar a Praia dos Salgados, localizada em Albufeira, no Algarve.

“Aqui ainda é tão verão! Momentos simples… únicos! Tão bons!”, lê-se na legenda da publicação. A atriz mostrou algumas imagens nas quais posa em biquíni e foi alvo de diversos elogios.

“Só charme”, “Linda” e “Mulher perfeita numa paisagem perfeita” foram alguns dos comentários às fotografias de Fernanda Serrano.

De relembrar que, recentemente, a atriz afirmou que estava novamente solteira, confirmando os rumores da separação com o “personal trainer” Ricardo Pereira. “A relação entre nós terminou”, disse Fernanda Serrano.