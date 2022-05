Fernanda Serrano prega partida a Rita Pereira nos bastidores de “Quero é Viver”

Fernanda Serrano pregou, esta quinta-feira, 12 de maio, uma partida à atriz Rita Pereira nos bastidores da novela “Quero é Viver”, da TVI.

A atriz, de 48 anos, espalhou perfume por cima da colega de elenco numa das salas dos estúdios de gravação da TVI. No perfil de Instagram, a intérprete publicou o vídeo do momento e escreveu: “Gostas, gostas, gostas?”

Rita Pereira não se ficou e respondeu, através do InstaStories, do Instagram. “Das coisas que mais odeio é borrifarem-me com perfume que não o meu. Obrigada, Nana. Nem sabes o que te espera”, reagiu.

Além de Fernanda Serrano e Rita Pereira, também fazem parte desta novela Joana Seixas, Sara Barradas, São José Lapa, Diogo Infante, Filipe Vargas, Pedro Hossi, Isaac Alfaiate, entre outros.