Fernanda Serrano: “Quero agradecer ter os meus filhos comigo e em segurança”

Fernanda Serrano recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, 3 de março, para fazer uma rara partilha e uma reflexão.

A intérprete, de 48 anos, publicou, no perfil de Instagram, uma imagem da sua filha e refletiu sobre a guerra que se vive na Ucrânia.

“Quero agradecer ter os meus filhos comigo e em segurança! Todos os dias. A todas as horas”, começou por escrever.

“Desejaria que todas as mães, pais, filhos, de todas as nações e, cores e credos, pudessem partilhar dos seus amores, nas suas casas, em paz e liberdade! A indecência da falta de valores, tem de ter um limite. Deveria ter um limite! Que o futuro seja mais risonho para eles”, rematou.

A atriz já se tinha manifestado, numa outra publicação, sobre o flagelo ucraniano: “Tenho vergonha por seres adultos, com tamanha má índole e fé, ou falta da mesma, me façam sentir que este, afinal não é um sítio perfeito para viver, ter e criar os nossos filhos em segurança. Desgosto, que o nosso querido planeta, sociedades e economias estejam dependentes de déspotas a quem a sede de poder, me faz temer não conseguir saber explicar aos meus filhos uma guerra”, escreveu.