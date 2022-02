Fernanda Serrano exibe boa forma nas águas de São Tomé e Príncipe

Fernanda Serrano está de férias na ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe, onde tem estado a aproveitar as temperaturas que se fazem sentir para apanhar banhos de sol e não só.

A atriz da TVI aproveitou os dias de folga para viajar para longe de Portugal. Naquele local paradisíaco, a intérprete despiu as roupas de Inverno, vestiu o biquíni e está a desfrutar ao máximo.

O dia desta terça-feira começou com um mergulho. “Bom diaaaaaaaaaa! Para começar a manhã com água na boca! PS- Não abri os olhos porque tenho lentes (sou míope)!” escreveu Fernanda Serrano no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B7Ssa-nJehM/

Desde que aterrou naquela ilha, a atriz da estação de Queluz de Baixo não se ficou só pela praia, mas também andou a passear naquele local que diz ser o “mais bonito” que já visitou.

“Achei o paraíso! O lugar mais bonito que já visitei é aqui!” comentou numa outra publicação.

LEIA TAMBÉM: