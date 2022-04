Fernanda Serrano sensibilizada com história de bebé ucraniana

Fernanda Serrano mostrou-se chocada e sensibilizada com o caso de uma bebé ucraniana que tem corrido o mundo.

Em causa estão as imagens de uma criança que tem escrito nas costas o nome, a data de nascimento e os contactos da família para que não fique órfã caso os pais morram na guerra que assola a Ucrânia.

“Não consigo imaginar o desespero de uma mãe que chega a este ponto. De não saber o daqui a pouco, se amanhã estará a conseguir abraçar os seus filhos. Vergonha dos seres humanos hediondos”, escreveu a atriz.

O mesmo caso levou a que a jornalista Rita Rodrigues, da CNN Portugal, chorasse em direto após dar a notícia. Mais tarde, nas redes sociais, a pivô fez questão de agradecer a “solidariedade” que recebeu após o momento emotivo.

“Pensei várias vezes se devia dizer alguma coisa sobre as lágrimas que não consegui conter ontem no final do ‘Agora CNN’. Concluí que, após tantas mensagens que recebi, devia agradecer a solidariedade de quem dedicou alguns minutos do seu tempo a mostrar que compreendeu o que senti. Recebi mensagens muito queridas, contrariando a ideia de que as redes sociais são um viveiro de violência”, escreveu, mais tarde, a pivô nas redes sociais.