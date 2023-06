Fernanda Serrano “volta” à escola e reencontra amigos

A atriz Fernanda Serrano regressou à escola secundária, onde se reencontrou com colegas da época e para um encontro de amigos.

A escola é um lugar repleto de memórias de muitos anos da vida de alguém. Onde se cresce e aprende. Regressar a um local melancólico, como a escola, traz muitas lembranças à tona. Fernanda Serrano partilha essa experiência.

A atriz realizou um encontro de amigos com colegas da época da Escola Secundária. Nas redes sociais, partilhou momentos desse reencontro.

“E quando voltamos à nossa escola, onde fomos tão felizes, para fazer um encontro de amigos?! Enche-me o coração, voltar a ver e estar com quem tanto representou para mim, numa das fases mais importantes das nossas vidas!”, começa por escrever.

“Obrigada, meus amigos, colegas, professores que me ajudaram a construir, tanto do que hoje sou! Mais do que saber para onde vamos, devemos nunca esquecer de onde viemos e o que somos!”.

No final da mensagem, ainda fez uma brincadeira. “PS.: o DJ é o meu favorito… fui eu que convidei! Estoirou de bom nos 80’s!”, diz Fernanda, que mostra fotografias do filho como “DJ”.

Ainda recentemente, a atriz levou o seu filho ao baile de finalistas do término do ensino secundário.