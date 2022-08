Fernando Correia sobre saída da TVI: “Ainda dói por várias razões”

Fernando Correia falou sobre a saída da TVI24 em 2020. O jornalista admitiu que ainda é complicado lidar com a situação porque doeu “muito” ter sido despedido.

O comunicador foi convidado de Manuel Luís Goucha no programa da tarde da TVI “Goucha”. Durante a conversa, Fernando Correia começou por salientar que em Portugal não se valorizam os profissionais mais velhos.

“Tenho muita pena que Portugal não considere, como diz o Júlio Isidro, os cabelos brancos. Tenho muita pena porque não faz o mesmo do que os Estados Unidos, não faz o mesmo do que a Inglaterra, do que o Brasil e a Espanha”, disse.

“Em Portugal é assim: estás com cabelos brancos ou já ultrapassaste o teu prazo de validade no nosso conceito, és arrumado a um canto! Isso dói, isso magoa. Doeu muito, ainda dói por várias razões”, prosseguiu o jornalista, esta quarta-feira, 24 de agosto.

De seguida, o comunicador lembrou a chamada que recebeu da estação: “Receberes um telefonema no teu telemóvel a dizer que o teu contrato foi rescindido não é, de facto, a melhor maneira de te agradecer de teres sido fundador da TVI24, por exemplo, e de ter feito um percurso desde 2004 até há um ano e meio, dois anos. Não é bonito, dói profundamente”.

“A ingratidão dói sempre. Não estava preparado, achava que tudo aquilo que eu tinha feito merecia uma outra resposta, uma outra consideração e uma outra maneira de dizer adeus”, rematou.