Fernando Daniel: “Atiraram-me uma pedra no concerto”

Fernando Daniel revelou ter sido atacado com uma pedra durante um concerto na Semana Académica do Algarve, em Faro. O cantor explicou que o espetáculo não ficou estragado por causa deste incidente.

O intérprete desabafou sobre a situação no perfil de Twitter, revelando o sucedido: “Atiraram-me uma pedra no concerto. Só tenho a dizer uma coisa: pedras no meu caminho? Guardo todas para construir um castelo”.

Um internauta fez questão de esclarecer se o artista tinha ficado com afetado com o público em geral e Fernando Daniel garantiu que não.

“Não, o concerto foi brutal! Não é o comportamento de uma pessoa imoral que vai estragar a boa onda do resto do público”, assegurou o cantor.