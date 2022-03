Fernando Daniel brinca com o feito de Ronaldo: “Efeitos da música”

Fernando Daniel brincou com os feitos históricos de Cristiano Ronaldo no futebol, alegando que tudo se deve ao facto do craque português ser seu fã.

O artista, que se prepara para ser pai pela primeira vez, assistiu ao marco de Cristiano Ronaldo durante o jogo de Portugal com a República da Irlanda, no qual o atleta tornou-se no melhor marcador de sempre da História das seleções.

Em jeito de brincadeira, o intérprete apelou aos seguidores para que oiçam os seus trabalhos se quiserem ter tanto sucesso como o futebolista, que se mudou este ano da Juventus para o Manchester United, onde vai para a segunda passagem.

“Depois deste dia o Cristiano já venceu o prémio de melhor marcador do Euro; Itália também foi ‘vítima’ da ‘monstruosidade’ dele; volta ao Manchester United e à melhor liga do mundo e como se não bastasse tudo o que já tinha feito e conquistado, conquista ainda a marca de maior marcador da história pelas seleções. Isto tudo depois dos 34!” referiu, rendido.

“Meus caros, isto só tem um nome: Efeitos da música de Fernando Daniel. Portanto, se querem vencer ainda mais na vida, conquistar ainda mais coisas, oiçam as minhas músicas. TEMOS O MELHOR JOGADOR DA HISTÓRIA!” acrescentou.