Desafio aceite. Fernando Daniel monta carro de bebé com ajuda de Cláudio Ramos

Fernando Daniel aceitou o desafio de Cláudio Ramos no programa “Dois às 10” (TVI) e tentou montar um carrinho de bebé, em direto.

O cantor, que anunciou recentemente que se prepara para ser pai, marcou presença no matutino da TVI. A meio da conversa, o intérprete foi lançado o repto para mudar a fralda a um boneco e montar um carrinho.

“Isto vai ser super complicado. Sei que é só fazer assim. Mas não deve ser o caso”, disse o artista enquanto tentava abrir o carrinho de bebé.

Perante as dificuldades de Fernando Daniel completar a tarefa, Cláudio Ramos juntou-se ao cantor mas também não foi bem-sucedido. “Então ainda há um bocado experimentei!” exclamou o comunicador.

Os dois acabaram por contar com a ajuda de um assistente do estúdio para montar o carrinho de bebé.

Recorde-se que o anúncio da gravidez da companheira do artista foi feito pelo casal através do videoclipe da canção “Raro”, em que Sara Vidal aparece nas imagens com a barriga saliente, ao lado de Fernando Daniel.

O cantor também já revelou que a menina se vai chamar Matilde.