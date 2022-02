Fernando Daniel chora ao recordar acidente do pai e divórcio

Fernando Daniel esteve à conversa com Daniel Oliveira e recordou alguns dos momentos mais complicados da sua infância.

O cantor, de 25 anos, emocionou-se ao recordar o acidente de mota que deixou o seu pai em coma.

“Fui com a minha mãe [ao hospital] e lembro-me de ter dado a mão ao meu pai. O meu pai tem uma mão gigante, e chamei-o: Pai, acorda!. Achei que o podia acordar chamando-o. E a minha mãe disse-me: ‘Filho, o pai não vai acordar agora’ “, contou.

“Sinto que a minha memória se apagou durante uns dias, era como se eu estivesse a sofrer mas não vivesse nada. Só me lembro de voltar ao hospital e vejo o meu pai numa cadeira de rodas com um lençol no peito e amarrado aquelas madeiras que se tem nos hospitais e babava-se devido ao AVC. Partiu o osso da cara que estava um bocadinho desfeita, mas eu não tive pena, nem medo só queria que o meu pai saísse dali fosse assim ou não e que eu o pudesse ajudar. Desde esse dia sinto que para ele continuei a ser o filho que sou mas ele para mim passou a ser um pai e um filho porque hoje em dia ainda é uma das pessoas com quem mais me preocupo”, desabafou.

O artista recordou ainda o divórcio dos pais e a forma como este episódio o marcou.

“Há um dia que é super marcante para mim. Ele chega a casa e tinha uma arma de caça descarregada e entra no quarto com ciúmes – muito motivado pela bebida porque o meu pai sem aquilo era uma pessoa super bem-disposta. Mas era uma coisa naquela de assustar e eu não devia ter visto aquilo. Nesse dia não dormi. No dia a seguir a minha vontade era de abraçar o meu pai quando percebi que ele não era aquela pessoa que estava lá no dia anterior”, lembrou.

Fernando Daniel contou ainda que após o acidente o pai ficou sem trabalho e teve que ir para o Luxemburgo, altura em que a sua mãe se apaixona por outro homem.

“Apesar de hoje a ter desculpado e das coisas estarem um bocado diferentes. Ela disse-me que ia ter com o meu pai e que me iam buscar mais tarde, tinha 12 anos na altura, e isso nunca aconteceu”, afirmou.

Após a separação o artista acabou por ir viver com o pai que ainda se lembra de ver chorar devido ao divórcio.

Durante a entrevista o intérprete confessou que a música sempre foi um escape e revelou que o tema “Recomeçar” é inspirado no seu progenitor.

“A música fala sobre o meu pai não ultrapassar o divórcio, a separação, não avançar na vida. Para ele, ele não fez nada de mal, em parte percebo. Ele sóbrio se calhar nunca fez nada de mal, mas a vida do meu pai não era só sóbrio. Acho que a minha mãe também não esteve bem”, confessou.

“Hoje em dia percebo que se calhar foi um amor-próprio, pensar um bocadinho nela também antes de pensar nos filhos. Não condeno, não sei o dia de amanhã, mas não tinha 25 anos como tenho agora, tinha 12 anos”, frisou.

Fernando Daniel lembrou ainda que após a separação dos pais foi diagnosticado com uma depressão e que precisou de ir a psicólogos e tomar medicação.