Fernando Daniel faz atualização sobre o estado de saúde: “As dores são muitas”

Depois de ter testado positivo à covid-19, este sábado, 9 de abril, Fernando Daniel recorreu ao Instagram para fazer uma atualização sobre o seu estado de saúde.

O cantor, de 25 anos, revelou que desenvolveu uma infeção na garganta e que “as dores são muitas”.

“Em relação à covid-19, as dores musculares vão desaparecendo, assim como as de cabeça. No entanto, provocou-me uma infeção na garganta que estou a tratar para estar impecável dia 16 em Constância!”, começou por escrever.

“As dores são muitas, muita tosse e por vezes alguma febre, neste momento só consigo engolir líquidos e falar muito baixinho, daí não conseguir fazer o passatempo convosco! Vou continuar a recuperar! Vocês não baixem a guarda, ‘ele’ continua por aí! Beijos e abraços”, rematou.