Fernando Daniel mostra-se a beijar a “barriguinha” de grávida da namorada

Fernando Daniel mostrou-se, esta quarta-feira, 4 de agosto, a beijar a barriga de grávida da namorada, Sara Vidal. O casal espera a primeira filha em comum.

O cantor de temas como “Espera” e “Melodia da Saudade” tem partilhado alguns momentos da gravidez da sua companheira nas redes sociais. Desta vez, o artista publicou uma fotografia da “barriguinha” de Sara Vidal.

“Já és a menina dos olhos do pai e ainda nem me conheces”, afirmou o intérprete, rendido à filha, no perfil de Instagram.

O anúncio da gravidez da companheira do artista foi feito pelo casal através do videoclipe da canção “Raro”, em que Sara Vidal aparece nas imagens com a barriga saliente, ao lado de Fernando Daniel.

O cantor também já revelou que a menina se vai chamar Matilde. “Vem aí a Matilde”, escreveu o intérprete no Instagram.