Fernando Daniel mostra-se rendido à “barriguinha” da namorada: “Não quero outra coisa”

Fernando Daniel mostrou-se rendido à “barriguinha” de grávida da namorada, Sara Vidal, que está de esperanças da primeira filha do casal.

O cantor de temas como “Melodia da Saudade” e “Voltas” surgiu abraçado à barriga da companheira, confessando que agora não quer outra coisa porque Matilde já reage à sua voz.

“Agora que a Matilde já ‘responde’ às minhas festinhas e à minha voz não quero outra coisa”, admitiu o intérprete no perfil de Instagram.

O artista português divulgou que iria ser pai pela primeira vez com o videoclipe do tema “Raro”, em que a namorada, Sara Vidal, apareceu nas imagens com a sua barriga de grávida.

Já o nome da bebé, Fernando Daniel recorreu ao respetivo perfil para partilhar com os admiradores.