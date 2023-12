Fernando Daniel sobe ao palco e canta com James Arthur

Este final de semana, Fernando Daniel realizou um sonho. O cantor subiu ao palco e cantou ao lado do artista inglês James Arthur.

Na sexta-feira e no sábado, 8 e 9 de dezembro, realizou-se, em Braga, o Festival Authentica. O cartaz contava com vários nomes nacionais, como os Calema e Xutos e Pontapés, e vários nomes internacionais, como os brasileiros Xamã e Orochi e os britânicos James Arthur e Calum Scott.

Fernando Daniel também subiu ao palco do festival, apesar de não ter o seu nome no cartaz. O cantor realizou um sonho ao cantar ao lado do inglês James Arthur. Nas redes sociais, Fernando Daniel partilhou alguns vídeos do momento.

De relembrar que o cantor, recentemente, submeteu-se a uma cirurgia. O artista foi operado a um quisto no joelho. “Já fui operado. Está tudo fixe. Foi uma operação a um joelho, ao meu joelho direito. Ao longo deste ano que passou, cada vez estava com mais dores e o quisto que tinha também estava mais evidente”.