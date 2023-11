Fernando Daniel submete-se a cirurgia: “O quisto estava mais evidente”

Fernando Daniel partilhou, através das redes sociais, que foi operado a um quisto no joelho. O mentor do “The Voice Portugal” vai estar na gala deste domingo, 19 de novembro.

O intérprete, de 27 anos, submeteu-se a uma cirurgia para remoção de um quisto nos joelho, através das histórias do Instagram contou: “Já fui operado. Está tudo fixe. Foi uma operação a um joelho, ao meu joelho direito. Ao longo deste ano que passou, cada vez estava com mais dores e o quisto que tinha também estava mais evidente”, explicando, de seguida, que estava com uma rotura no menisco.

Já numa publicação, Fernando Daniel agradeceu as mensagens de carinho dos fãs: “Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e de preocupação e deixo o conselho: cuidem de vocês e não adiem a saúde”.

“O último ano, durante o verão, tinha vezes que era um sacrifício correr, subir escadas e saltar em palco. Estar convosco depois dos concertos duas horas em pé às vezes era horrível, ao ponto de me ter de sentar num banco alto para tirar fotos convosco! O meu joelho duplicava de tamanho!”, contou.

Este domingo, 19 de novembro, acontece mais uma gala do “The Voice Portugal” e, mesmo tendo passado pela cirurgia, o mentor Fernando Daniel não vai faltar, confirmou o próprio, em resposta a um comentário: “Para tristeza de muitos vou… mas vou com dois acessórios”, referiu.