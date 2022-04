Fernando Mendes desaba em lágrimas com Filomena Cautela

Em lágrimas, Fernando Mendes desabafou com Filomena Cautela sobre a importância de demonstrar afetos todos os dias.

Está a dar que falar na Internet. A conversa que o apresentador teve com Filomena Cautela há semanas para o programa “Providência Cautelar”, da RTP1, deixou os internautas rendidos às palavras emotivas de Fernando Mendes.

“Não é por estares aqui. Isto as coisas têm que se dizer quando nós estamos cá, porque amanhã podemos não estar e depois já é tarde. E tu és muito grande. E se as coisas não são ditas, nós não prestamos para nada. Aparecer na televisão isso é zero. Ainda bem que aparecemos, temos a profissão que se calhar sonhámos ter. Mas não nos podemos esquecer dos outros. Porque amanhã não estamos ou não tens audiência, ou alguém não gosta de ti, tu vais por aquela porta onde entraste”, afirmou, sem aguentar a emoção.

O apresentador do concurso “Preço Certo” (RTP!) não ficou sem resposta porque Filomena Cautela retribui as palavras. “Tu foste dos poucos, se não o único, em que num dos momentos mais difíceis da minha vida, estávamos a gravar uma coisa com muita gente, e tu foste a única pessoa que se sentou ao meu lado e disse: ‘Olá miúda, estás bem?’. E eu ‘Não’. E tu disseste: ‘Então vou ficar aqui, não te vou chatear. Vou ficar aqui sentado ao pé de ti’. E ficaste sentado ao pé de mim”, ripostou, lembrando um episódio com Fernando Mendes.

Seguiram-se mais elogios da apresentadora: “Mandas-me sempre uma mensagem quando começo um programa, gostes ou não gostes. E isso, meu, não te vou esquecer. Tu és muito raro na televisão portuguesa”.