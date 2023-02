Fernando Mendes elogia José Raposo: “É o melhor ator da nossa geração”

Fernando Mendes elogiou, esta sexta-feira, 3 de fevereiro, José Raposo, considerando o ator o melhor profissional da sua geração.

No dia em que o intérprete completou 60 anos, o amigo e apresentador da RTP fez questão de assinalar a data no perfil de Instagram, com uma mensagem repleta de elogios.

“No dia de anos do Raposo… não preciso de pensar duas vezes para saber que o José Raposo é o melhor ator da nossa geração, capaz de fazer de tudo e de tudo fazer tão bem”, começou por escrever.

“E é assim como pessoa e como amigo por quem tenho uma adoração que não tem remédio. Faz anos hoje, o meu querido Raposo. Que ele continue a passar pelo tempo sem que o tempo passe por ele. Mano, és o maior. Mil beijos e mil abraços”, rematou.