Fernando Mendes garante que não troca RTP1 por nenhum canal

Fernando Mendes foi um dos convidados do último programa “5 Para a Meia Noite”, da RTP 1, e submeteu-se à “Pressão no Ar”, onde fez algumas revelações.

O apresentador de “O Preço Certo” respondeu a algumas questões colocadas por Inês Lopes Gonçalves e Miguel Rocha. Uma das perguntas que a dupla fez a Fernando Mendes foi se já recebeu propostas de outras estações televisivas.

“Já recebi várias propostas, nunca chegamos a falar de dinheiros. Quando tenho essas propostas digo que me casei com o ‘Preço Certo’, portanto, não vale a pena ligarem-me para ir a outros canais que eu não vou, sou fiel ao ‘Preço Certo’ e o ‘Preço Certo’ é neste canal”, respondeu prontamente o comunicador, de 58 anos.

Entre outras confissões feitas pelo apresentador, Fernando Mendes revelou que nunca se aborreceu com as piadas sobre o seu peso e que até sente saudades de ser “gordo”. Referiu ainda que em 18 anos de programa nunca teve problemas com a equipa de “O Preço Certo”.