Fernando Mendes leva espetáculo “Insónia” ao Algarve

Fernando Mendes vai estar dois dias no Algarve com o seu espetáculo, “Insónia”. O apresentador da RTP1 vai entreter os espetadores em Lagoa.

No ar com o seu “O Preço Certo”, líder de audiências ao final da tarde na RTP1, Fernando Mendes volta à estrada com o mais recente espetáculo de sucesso: “Insónia”.

O apresentador e ator está de volta ao Algarve, com dois espetáculos no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, a 31 de agosto e 1 de setembro, com sessões na terça e quarta-feira às 21.00 H.

Os bilhetes estão à venda no Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento S. José, Balcão Único do Município de Lagoa e Ticketline.pt. Pode reservar através do número 282 380 455.