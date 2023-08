Fernando Mendes reage à morte de apresentador de “O Preço Certo” nos Estados Unidos

Fernando Mendes reagiu com tristeza à morte do apresentador de “O Preço Certo” nos Estados Unidos, com uma nota de pesar nas redes sociais.

Morreu Bob Marker, aos 99 anos, o apresentador que conduziu “O Preço Certo” (“The Price is Right”), nos Estados Unidos, durante mais de 35 anos.

O rosto do formato da Fremantle Media produzido em Portugal, Fernando Mendes, reagiu ao desaparecimento do apresentador: “Faleceu, aos 99 anos, Bob Barker, o mítico apresentador que apresentou por mais de 35 anos o programa ‘The Price is Right’. Um dia triste”, escreveu Fernando Mendes nas redes sociais.

Bob Barker morreu neste sábado na sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos e, segundo o seu publicista, “de causas naturais”.

Barker reformou-se de “O Preço Certo” norte-americano em 2007.