Fernando Mendes recorda Nicolau Breyner: “Saudades”

Fernando Mendes recordou, esta quinta-feira, 25 de fevereiro, o ator Nicolau Breyner, com uma lembrança dos tempos em que gravaram a série “Nico d’Obra”, da RTP1.

O apresentador do concurso “O Preço Certo”, da RTP1, confessou estar com saudades do amigo e ator Nicolau Breyner, que morreu em março de 2016, vítima de um ataque cardíaco.

“Saudades”, afirmou o comunicador da estação pública na legenda.

“Amava ver esta série! Era uma miúda, e muito me ri. Voltei a ver alguns episódios na RTP Memória e fui às lágrimas de novo. Que frescura de série e que falta faz este tipo de programas, já para não falar na falta do grande Nico!” contou uma seguidora.

“Muitas saudades!” atirou outra. “Enormes, enormes”, elogiou, ainda, um internauta.

Lembre-se que a série “Nico d’Obra” foi transmitida pela RTP1 entre 1993 e 1996, com 116 episódios emitidos. Além de Fernando Mendes (Nando) e Nicolau Breyner (Nico), o elenco era composto por Ana Zanatti (Alice) e Rosa do Canto (Lila).