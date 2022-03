Fernando Pires em entrevista: “Em dez anos só me vi uma vez na televisão”

No “ar” em “Para Sempre”, o ator acaba de gravar o telefilme de Natal da TVI. Mas só se viu uma vez em televisão… na RTP1.

Fernando Pires está em duas frentes: o ator já gravou a novela “Para Sempre”, das noites da TVI e terminou o telefilme que a estação vai exibir neste Natal e que se passa dentro de um aeroporto.

“A minha personagem é o ‘Fred’, um artista de rua. Ele mora em Beja e vem buscar a namorada ao avião, mas ela dá-lhe com os pés ao telefone”, começa por referir o intérprete à N-TV. “É então que se reencontra com uma ‘ex’ (interpretada por Mickaela Lupo). Os dois tiveram uma grande paixão que não ficou nada bem resolvida e aqui desenvolve-se o enredo durante a Consoada”, acrescenta Fernando Pires. “É Natal e acho que é a simplicidade que vai tornar a história bonita”.

Para já, o ator tenta animar os telespetadores no papel de “Fred” em “Para Sempre”, uma novela que está integralmente gravada. “Foi um projeto muito especial e uma personagem que gostei bastante. Foi o papel mais cómico que fiz até hoje, é super divertido e bem disposto e, por isso, identifica-se muito comigo”, garante o ator. “Deu-me imenso prazer, principalmente pelos atores todos com os quais trabalhei”.

Fernando Pires revela que se desliga da personagem mal ouve a última palavra do realizador. “Não faço luto do papel, de nenhum, mesmo: é ‘acção’, ‘corta’ e acabou para mim, começo logo a gozar com alguém. Não levo as personagens para casa, até porque tenho lá coisas para fazer”, diz, a sorrir.

O estilo de comédia está a ser um desafio para o intérprete. “As pessoas que me conhecem sabem que sou parvo por natureza, mas tenho tendência para fazer papéis mais sérios. Comédia não é nada fácil e não há nada pior do que quereres ter piada e não teres nenhuma. Ainda por cima deram-me toda a liberdade para brincar com a personagem, por isso é que às vezes aquilo parece que descamba um bocado…”

Fernando Pires revê-se em “Rafa”. “Esta personagem tem a minha energia, porque ele está sempre a 200 à hora e isso é um bocado meu. O ‘Rafa’ está sempre a gozar”.

Curiosamente, o ator não gosta de se ver no pequeno ecrã. “Nunca me vi, não consigo ver. Nada. Nunca vi nada meu, a sério”, começa por dizer. “A primeira e única coisa que vi minha foi o primeiro ‘Conta-me como Foi’, há dez anos, e porque gostava mesmo da série, não era porque eu entrava. E sempre que eu aparecia ficava sempre embaraçado que era uma coisa…”

“Odeio ver-me, mas isto é comum a muito atores. A vergonha de me ver é demasiada”, insiste.

Neste momento as coisas estão a correr “maravilhosamente” a nível profissional, mas o último confinamento não desafiante para o artista que, sem trabalho, fez bricolage. “Moro na Margem Sul, tenho um terreno grande, fiz a minha vida normal porque tinha muita coisa para construir em casa. Passei a vida no Leroy Merlin, não o fecharam, portanto, a minha vida foi normal”.

O pior foi o regresso a estúdio. “Já nas gravações da novela a minha narina foi violada 20 vezes! Tivemos que fazer testes todas as semanas, acho muito bem”, conclui o ator.