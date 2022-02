Fernando Rocha acusado de xenofobia e misoginia: “Repudíamos as declarações”

Fernando Rocha fez uma piada sobre mulheres brasileiras e está a ser alvo de acusações de xenofobia e misoginia por parte do Coletivo Maria Felipa e da organização Capazes.

O humorista brincou com as mulheres brasileiras num vídeo publicado nas redes sociais em dezembro do ano passado. Agora, o Coletivo veio a público arrasar os comentários do comediante com uma carta aberta.

“Enquanto mulheres brasileiras, questionamos qual seria a necessidade ou função social de nos identificarem em ambientes públicos, especialmente através da análise de nossos corpos? Seja como mulheres ou como imigrantes, reivindicamos o igual direito de ocupação dos espaços públicos para com quaisquer outras pessoas. Homens ou não. Nacionais ou não. Estarmos em espaços públicos não torna os nossos corpos públicos”, pode ler-se numa publicação que, entretanto, já apagaram das redes sociais e que a organização feminista Capazes republicou.

Para o Coletivo Maria Felipa, Fernando Rocha usou o seu protagonismo na sociedade portuguesa para “reforçar estigmas” que “marcam e ferem os corpos das mulheres brasileiras”, fazendo a ligação da “objetificação hiperssexualizada” à sua origem das mulheres brasileiras.

“Ajuda a alimentar a cultura machista e xenófoba que põe em causa a segurança de mulheres brasileiras em Portugal. É através da ridicularização e banalização das características que nos fazem corpos duplamente vulneráveis. Primeiro por sermos mulheres e, segundo, por sermos imigrantes, que tais estigmas contribuem para a manutenção de ideologias machistas que naturalizam, potencializam ou mesmo se tornam em atos de violência contra mulheres brasileiras”, prosseguiu.

A organização acredita ainda que estes comentários ultrapassaram a “linha da liberdade de expressão”, passando a ser uma “questão de violência simbólica e discursiva”, que, do seu ponto de vista, discrimina e oprime as mulheres.

“Repudiamos as declarações misóginas e xenófobas do comediante Fernando Rocha, apelamos à retratação pública por parte do mesmo e convidamos toda a comunidade brasileira, portuguesa e imigrante que luta por um mundo livre de discriminações, preconceitos e opressões a coassinar e divulgar esta carta aberta”.