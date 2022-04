Fernando Rocha celebra aniversário do filho mais velho: “Ensinaste-me a ser pai”

O humorista assinalou publicamente o aniversário do filho mais velho com uma publicação nas redes sociais.

Diogo completa, esta terça-feira, 21 anos e, para celebrar a data, Fernando Rocha partilhou uma fotografia do jovem no Instagram juntamente com uma dedicatória, na qual destacou o orgulho pelo “homem” e “ser humano” que se tornou e agradeceu por lhe ter ensinado a ser pai.

“Há duas palavras que te quero dizer, a primeira é parabéns. Parabéns não só por fazeres 21 anos, mas também pelo homem que te tornaste, parabéns pelo ser humano que és, parabéns por teres conquistado o respeito e admiração da família e amigos. A segunda palavra: obrigado. Como foste o primeiro filho, sem quereres foste tu que me ensinaste a ser pai”, pode ler-se na legenda publicação do comediante.

Recorde-se que além de Diogo, Fernando Rocha é ainda pai de Catarina, ambos fruto do casamento de 20 anos com Sónia Rocha.