Fernando Rocha declara-se a João Paulo Sousa: “O puto mais incrível”

Fernando Rocha recorreu às redes sociais para se declarar a João Paulo Sousa num dia especial.

O humorista não conseguiu deixar passar em branco o aniversário do apresentador e nas redes sociais escreveu palavras de afeto.

“Parabéns ao meu mano caçula. Ao puto mais incrível da televisão portuguesa, talento incrível e digo à boca cheia que é o melhor apresentador de TV da geração dele”.

“Felizmente, a humildade dele não o faz pensar assim, ainda bem, continua a pensar assim que o que não falta, é no nosso meio haver vaidosos que se acham e isso faz perder o encanto, tanto a mim como do público, sim que eu sou teu colega de trabalho há três anos, mas sou teu público há muitos mais e como público eu detesto ver um artista que gosto a ser presunçoso”, começou por escrever.

“Para todos que estão a ler, digo-vos que este João Paulo Sousa vai ser o melhor apresentador do ‘day time’ e quiçá diretor de um canal qualquer. Tem talento, humildade, estratégia e muito muito bom coração”, continuou.

“Quando comecei a minha dieta, ele apareceu em minha casa algumas vezes com comidas saudáveis para podermos conviver sem estragar a minha preciosa dieta: isto diz tudo da generosidade deste rapaz. Era escusado estar a escrever este texto todo, pois tudo o que eu estou a dizer deste ‘menino’ está impresso nestas três fotos. Puto parabéns e continua assim e esse sorriso que encandeia as nossas almas Adoro-te mano caçula, parabéns e muitos anos de vida e sucesso”, rematou.

Quem não ficou indiferente às palavras de Fernando Rocha foi o aniversariante que se mostrou agradecido e emocionado na caixa de comentários.

“Estragas-me com mimos. Sabes que sigo o teu trabalho desde criança, cresci a contar as tuas anedotas aos meus amigos e em festas de família, em cima de uma mesa que era o palco! Não sonhava vir a trabalhar contigo, ainda menos vir a ser teu amigo desta maneira que parecemos irmãos!”, começou por dizer.

“Mas o que mais surpreende no meio de tudo isto que a vida nos tem trazido, é conhecer o teu coração generoso! Não me canso de te agradecer pelo que aprendo contigo, no trabalho e fora dele! Obrigado! Adoro-te e Admiro-te! E para terminar: já te disse que não quero ser diretor de nada. P.s: o próximo jantar é em minha casa ou na tua?”, concluiu.