Fernando Rocha declara-se à mulher com publicação no Instagram

Fernando Rocha é um humorista conhecido e que arranca várias gargalhadas ao seu público, no entanto, também tem um lado mais romântico e que faz questão de mostrar.

O comediante, de 46 anos, declarou-se à mulher, Sónia Rocha, através de uma publicação no seu perfil de Instagram. O também ator, partilhou, nesta quinta-feira, 11 de novembro, uma fotografia do casal e escreveu algumas palavras.

“(O centro da minha vida no centro do mundo.) Se a América é o ‘centro’ do mundo, Nova Iorque é o ‘centro’ da América, o Time Square é o ‘centro’ de Nova Iorque e a minha Sónia Rocha é o centro da minha vida. É isto que sinto quando olho para esta foto”, escreveu.

Os elogios rapidamente se multiplicaram na caixa de comentários. “Lindos” ou “Meu casal favorito” são algumas das palavras que os seguidores escreveram.