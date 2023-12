Fernando Rocha declara-se à mulher em dia especial: “Musa inspiradora”

Sónia Macedo Rocha, mulher de Fernando Rocha, comemora o aniversário, data que foi assinalada pelo comediante.

Esta quinta-feira, 14 de dezembro, Fernando Rocha assinalou o aniversário da mulher, Sónia, com uma publicação nas redes sociais, dedicando-lhe algumas palavras.

“Parabéns, minha deusa. Tens fotos lindas e maravilhosas, só escolhi esta para que Deus saiba que sempre que tirarmos uma selfie com este sorriso nas nossas caras é porque estão reunidas todas as condições para que sejas feliz e essa é a minha missão, não sei de onde vim nem para onde vou, mas sei porquê que cá estou, para te fazer a mulher mais feliz do mundo”, começou por escrever.

“Mereces tudo, pois deste-me tudo. Sempre que escrevo sobre ti (nem que seja duas linhas), é com tanto amor e admiração que faz com que seja um poema. A isso chama-se musa inspiradora e é o que tu és para mim”, acrescentou.

“Que Deus te dê a felicidade que mereces até ao último dia da tua vida. Parabéns pelos teus 47 anos e para o ano fazemos 25 de casados, fico feliz de mais de metade da tua vida, foi comigo a teu lado. Amo-te até rebentar isto tudo”, concluiu o comediante.