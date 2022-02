Fernando Rocha diz que a recuperação da Covid-19 “não é nada fácil”

Infetado com o novo coronavírus, Fernando Rocha afirmou nas redes sociais que apresenta melhorias mas admitiu que “a recuperação não é fácil”.

Depois de na sexta-feira ter revelado que testou positivo para Covid-19, o humorista publicou um vídeo na conta de Instagram, esta terça-feira à noite, para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde.

“No quinto e no sexto dia estive praticamente 20 horas a dormir. Levantava-me apenas para ir à casa de banho. Não conseguia comer nada e vomitava o que não tinha no estômago. Sofri muito na recuperação”, começou por dizer Fernando Rocha na publicação.

“No sétimo e no oitavo dia a coisa começou a ficar melhor. Hoje estou no nono dia. Estou 99 por cento melhor do que aquilo que estive há uns dias”, acrescentou.

Fernando Rocha aproveitou ainda para deixar um agradecimento por todas as mensagens de apoio e preocupação que tem recebido.