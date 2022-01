Fernando Rocha faz 22 anos de casado: “Amo-te até rebentar isto tudo!”

Fernando Rocha e a mulher, Sónia, celebram neste domingo 22 anos de casados. O ator fez uma declaração de amor nas redes sociais.

Fernando Rocha está em alta na SIC, com a sua personagem no núcleo de bombeiros da novela “Amor, Amor”. O humorista voltou às redes sociais neste domingo de Páscoa para celebrar os 22 anos de casado com a mulher, Sónia.

“Faz hoje 22 anos, dia 4/4/1999 e por coincidência também era domingo de Páscoa que o eletricista casou com a empregada de uma sapataria. Casamos sem praticamente nada, uma casa alugada por 50 contos por mês e uma mobília de quarto, MAINADA”, lembrou Fernando Rocha no perfil de Instagram.

“Os primeiros eletrodomésticos ganhei-os a contar anedotas, pois foram os prémios do ‘Ri-te Ri-te’ (concurso de anedotas da @tvioficial). O nosso @diogomacedorocha já vinha a caminho. Construímos tudo lado a lado, sempre a cuidar um do outro. A vida sorriu-nos, tivemos muita sorte, mas é aquela sorte que dá muito trabalho para a ter”, acrescentou.

“Depois veio a nossa @catarinaarochaa que veio trazer mais alegria para o clã Rocha. Mas tudo se construiu porque eu e tu nos completamos como um puzzle de duas peças que encaixam na perfeição. Sempre que um está frágil o outro ganha forças redobradas e cuida do outro, para nós, o amor é simples, amar é cuidar, eu gosto mais de ti do que de mim próprio e sei que é recíproco e assim vamos caminhando há 22 anos e passado tanto tempo, vejo que muita coisa mudou, o peso do tempo está nos nossos rostos, mas há uma coisa que não mudou, como um coisa que se mantém intacta, nova, por estrear, que é o amor e o encanto que tenho por ti, acredita que é igualzinho ao de quando me apaixonei por ti”.

“Amo-te até rebentar isto tudo!”, rematou Fernando Rocha.