Fernando Rocha e a sua companheira, Sónia Rocha, desfrutaram de dois dias de descanso e de namoro.

No seu perfil de Instagram, o humorista partilhou algumas imagens dessa “escapadinha romântica”.

“Dois dias incríveis que passei e a uma hora do Porto. Um sítio com história, rodeado de natureza e uma casa em cima da árvore, o resto fica no vosso imaginário”, escreveu Fernando Rocha.

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum, Diogo e Catarina.