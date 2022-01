Fernando Rocha festeja São João em família

O humorista portuense reuniu-se com a família em casa, esta terça-feira à noite, para os festejos do São João.

Apesar de canceladas as celebrações do São João e com as ruas desertas devido à Covid-19, Fernando Rocha cumpriu as tradições da noite mais longa do ano no Porto e partilhou, nas redes sociais, uma fotografia dos festejos em família.

“São João em minha casa”, escreveu Fernando Rocha na legenda da publicação no Instagram, assinalando ainda o aniversário do irmão, Henrique.

De recordar que, pela primeira vez em séculos, não se festejou o São João. Houve uma presença maciça da polícia nos habituais e principais locais de concentração dos festejos no Porto.

