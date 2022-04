Fernando Rocha presta homenagem à mulher em dia de festa

Fernando Rocha prestou homenagem, esta segunda-feira, 14 de dezembro, à sua mulher, Sónia, com um testemunho repleto de elogios.

O início da semana arrancou com festa em casa do comediante da SIC. É que a sua companheira completa mais um ano. No perfil de Instagram, o humorista não deixou passar a data em branco.

“Hoje, a pessoa mais importante da minha vida faz anos e quando digo a pessoa mais importante não é clichê, é mesmo a pessoa que esteve ao meu lado, em todas as minhas vitórias e conquistas, mas também naquelas derrotas e frustrações onde me sinto um gigante caído e nessa altura sentia uma mão a puxar por mim para encarar esses mesmos problemas de cabeça erguida”, escreveu.

“Eras tu. Parabéns, Sónia Macedo Rocha. Mas estes parabéns são em sentido múltiplo, parabéns pelo aniversário, mas também parabéns pela mãe maravilhosa que és, pela esposa fantástica e pela amiga e companheira que és. Amo-te até rebentar isto tudo”, concluiu.

Fernando Rocha e a mulher estão casados há 20 anos têm em comum dois filhos, Diogo e Catarina.