Fernando Rocha revoltado com rádio por não ter dado os parabéns a Emanuel

Fernando Rocha mostrou-se revoltado com uma rádio que fez questão de dar os parabéns ao cantor Elton John, mas não deu a Emanuel.

O humorista não escondeu a insatisfação quando estava a ouvir rádio no seu estúdio e deparou-se com uma referência ao aniversário de Elton John. Sendo também o dia de anos de Emanuel, o comediante teceu várias críticas à emissora.

“Esta rádio, que não vou dizer qual é, acabou de dizer: ‘Parabéns, Elton John, hoje o Elton John faz anos’, e pôs esta música do Elton John. Pois é, mas hoje também faz anos o Emanuel, que é um cantor português e ninguém deu os parabéns ao Emanuel”, afirmou o profissional da SIC no perfil de Instagram.

“O Elton John está-se a c#### para as rádios portuguesas, o Emanuel não. E, se for preciso, muitas vezes vai fazer os aniversários da rádios, portanto, fica aqui os meus parabéns. Amigo Emanuel, parabéns”, concluiu.