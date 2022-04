Fernando Semedo lembra prisão da mãe e violência doméstica na “curva da vida” no “BB”

Fernando Semedo foi o protagonista da “curva da vida” do “Big Brother Famosos”, na TVI, na gala deste domingo, 10 de abril.

O “chef” abriu o livro da sua TVI e recordou alguns dos momentos mais marcantes da sua trajetória.

“Nasci no bairro do Prior Velho, não havia condições de vida. Não havia azulejos, era um bairro de lata. Mas éramos muito felizes”, começou por lembrar, tendo de seguida recordado que em 1998 se mudou para Miratejo onde foi morar para uma habitação “em condições pela primeira vez”.

Fernando Semedo falou ainda sobre a violência doméstica que presenciava em casa. O “chef” lembrou que o primeiro dia em que o pai agrediu a mãe tinha 11 anos.” Veio com o lábio rebentado, ela saiu de casa e ficámos a viver com o meu pai. No ano seguinte, o meu pai emigra e a minha mãe volta e as rendas da casa não estavam a ser pagas. Chegou a ter cartas de despejo, houve muitos dias em que passámos fome”.

A progenitora acabou ainda por ser presa mais tarde: “A minha mãe tinha uma relação, pela primeira vez vi a minha mãe feliz. Ao fim de um ano, ele é preso por tráfico. A minha mãe teve aproximadamente oito anos a acompanhá-lo, há um dia em que o foi visitar e não dá notícias”.

“Vamos a descobrir que ela está presa. O namorado da minha mãe continuou a fazer tráfico e um guarda esteve envolvido no esquema. A minha mãe foi apanhada e esteve cinco anos presa”, disse ainda. “Ficámos sozinhos. Não a julgo, vou sempre amá-la e protegê-la em tudo o que eu conseguir”, rematou.